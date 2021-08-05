رسميا.. ميسي يغادر برشلونة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس، على موقعه الرسمي ان اللاعب الارجنتيني ونجم الفريق ليونيل ميسي لن يواصل التجربة معه وسيغادر بعد 17 سنة أمضاها داخل أسواره.

وقال النادي الكاتلوني في بيان اليوم "رغم التوصل الى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي بسبب العقبات الاقتصادية وهيكلية تجديد العقد".

وأضاف: "لذا نأسف لإعلان انتهاء رحلة ليو ميسي مع نادي برشلونة وعدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معاً"