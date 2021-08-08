سیاسة

بغداد تسلّم العاهل السعودي دعوة لحضور قمة قادة دول الجوار

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخارجية العراقية، الأحد، أن وزيرها فؤاد حسين سلم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعوة لحضور قمة قادة دول الجوار في العاصمة بغداد.

جاء ذلك بعد لقاء مشترك عقده الوزيران في الرياض وبحثا فيه العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة، كما بحثا القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان "وقد سلّم السَّيد الوزير رسالة دعوة من السَّيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ، مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي".

ومن المزمع عقد القمة نهاية أغسطس آب الجاري.

ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب، كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد داعش.

 

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