أمن

الأعرجي: انسحاب أولى قوافل التحالف جاء نتيجة الحوار الإستراتيجي

"الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا"
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العراق الحوار الإستراتيجي قاسم الأعر

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الاثنين انسحاب أولى قوافل التحالف الدولي من العراق ثمرة للحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

وتقضي مخرجات الحوار الإستراتيجي، الذي اختتم في الآونة الاخيرة، إلى إنهاء المهام القتالية للقوات الدولية ولا سيما الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الأعرجي على حسابه في تويتر "نرحب بخطوة مغادرة قوات OTH التابعة لقوات التحالف في العراق وعودتها إلى قواعدها في الكويت".

وأضاف أن "الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا، وهي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين".

 

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