بورصة أربيل.. استقرار في أسعار الدولار والذهب

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار الاثنين استقراراً أمام العملة المحلية كما هو الحال بالنسبة لأسعار الذهب وذلك في عموم إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 148100 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار