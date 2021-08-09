سیاسة

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أمن أفغانستان من أمن إيران

إيران مستعدة لاستضافة قمة لدول جوار أفغانستان لحل الازمة الأفغانية
author_image آريان ابراهيم شوكت
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أمن أفغانستان من أمن إيران
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أمن أفغانستان من أمن إيران
إيران

أربيل (كوردستان 24)- أكدت طهران، اليوم الاثنين،9 آب (اغسطس) 2021 أن " أمن أفغانستان من أمن إيران"، لافتة إلى أن إيران مستعدة لاستضافة قمة لدول جوار أفغانستان لحل الازمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "حركة طالبان جزء من النسيج الافغاني"، مشيرا إلى أنه " يجب الاستماع إلى جميع الأطراف في الأزمة الأفغانية ".

وفي إطار الحديث عن الأزمة اليمنية، قال خطيب زاده: "القتل والانتهاكات في اليمن لن تؤدي إلى نتيجة، وعلى السعودية إنهاء الحرب ضد اليمنيين". وأضاف: "نأمل بانتهاء الحصار غير الإنساني على اليمن، ومستعدون لتقديم المساعدة".

ومن ناحية اخرى أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تترك أبدا المفاوضات في فيينا، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يتردد في السعي لرفع الحظر عن طهران، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

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