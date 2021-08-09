الرئيس الفرنسي يشارك في مؤتمر اقليمي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية اليوم الاثنين، ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك نهاية الشهر الحالي في "مؤتمر إقليمي" تستضيفه العاصمة العراقية بغداد.

وافاد البيان انه عقب اتصال بين رئيس الوزراء العراقي وماكرون، ابلغ مصطفى الكاظمي ماكرون بأن "فرنسا شريك حقيقي للعراق"، في وقت أعلن فيه ماكرون من جهته عن "دعمه الكامل للعراق" وأشاد بـ"الدبلوماسية العراقية المتوازنة".

وهذه ستكون ثاني زيارة لماكرون إلى العراق خلال أقلّ من عام بعد أن زاره في أيلول/سبتمبر الماضي.

ودعت وزارة الخارجية العراقية دعوات لكل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في المؤتمر.