صحة وبیئة

سويسرا أعطت الضوء الاخضر لتطعيم الفئة العمرية 12-17 عاماً

في سويسرا، تثير مسألة تطعيم المراهقين الجدال لجهة إذن الوالدين
author_image آريان ابراهيم شوكت
سويسرا أعطت الضوء الاخضر لتطعيم الفئة العمرية 12-17 عاماً
سويسرا أعطت الضوء الاخضر لتطعيم الفئة العمرية 12-17 عاماً
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة الصحية السويسرية، أنها وافقت على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد 19 لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بعد أن أعطت بالفعل الضوء الأخضر مطلع يونيو/حزيران لتطعيم المراهقين بلقاح فايزر/بايونتيك.

وقالت «سويس ميديك» في بيان، إنها أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 طفلاً من هذه الفئة العمرية، وأظهرت رد فعل مناعياً مماثلاً لما أظهرته الفئة العمرية 18 25 عاماً، باستخدام الجرعة نفسها.

وكان المختبر الأمريكي قد قدم طلباً ليشمل لقاحه المراهقين في 11 يونيو/حزيران، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك للفئة العمرية 12-15 عاماً.

وينبغي إعطاء موديرنا لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بواقع جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع. في سويسرا، حصل 54,91% من السكان على جرعة واحدة، وتم تطعيم 49,16% من السكان بشكل كامل، واللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد هي فايزر/بايونتيك، وموديرنا، وجونسون أند جونسون.

وتباطأت وتيرة حملة التطعيم في الأسابيع الأخيرة، فيما تنتشر المتحورة دلتا بسرعة، ليتجاوز عدد الإصابات اليومية الألف في مطلع أغسطس/آب، للمرة الأولى منذ نهاية مايو/أيار.

وفي سويسرا، تثير مسألة تطعيم المراهقين الجدال لجهة إذن الوالدين. وأشارت صحيفة «ليبيرتيه» المحلية السبت، إلى حكم قضائي صدر مؤخراً في فريبورج يرفض الطلب الذي يتقدم به أولياء الأمور لمعارضة تطعيم أولادهم القصر، معتبراً أن الطفل بين 12 و15 عاماً، ما دام قادراً على التمييز، فبإمكانه الموافقة عليه بمفرده.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف