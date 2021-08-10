سويسرا أعطت الضوء الاخضر لتطعيم الفئة العمرية 12-17 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة الصحية السويسرية، أنها وافقت على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد 19 لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بعد أن أعطت بالفعل الضوء الأخضر مطلع يونيو/حزيران لتطعيم المراهقين بلقاح فايزر/بايونتيك.

وقالت «سويس ميديك» في بيان، إنها أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 طفلاً من هذه الفئة العمرية، وأظهرت رد فعل مناعياً مماثلاً لما أظهرته الفئة العمرية 18 25 عاماً، باستخدام الجرعة نفسها.

وكان المختبر الأمريكي قد قدم طلباً ليشمل لقاحه المراهقين في 11 يونيو/حزيران، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح فايزر/بايونتيك للفئة العمرية 12-15 عاماً.

وينبغي إعطاء موديرنا لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بواقع جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع. في سويسرا، حصل 54,91% من السكان على جرعة واحدة، وتم تطعيم 49,16% من السكان بشكل كامل، واللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد هي فايزر/بايونتيك، وموديرنا، وجونسون أند جونسون.

وتباطأت وتيرة حملة التطعيم في الأسابيع الأخيرة، فيما تنتشر المتحورة دلتا بسرعة، ليتجاوز عدد الإصابات اليومية الألف في مطلع أغسطس/آب، للمرة الأولى منذ نهاية مايو/أيار.

وفي سويسرا، تثير مسألة تطعيم المراهقين الجدال لجهة إذن الوالدين. وأشارت صحيفة «ليبيرتيه» المحلية السبت، إلى حكم قضائي صدر مؤخراً في فريبورج يرفض الطلب الذي يتقدم به أولياء الأمور لمعارضة تطعيم أولادهم القصر، معتبراً أن الطفل بين 12 و15 عاماً، ما دام قادراً على التمييز، فبإمكانه الموافقة عليه بمفرده.