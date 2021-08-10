العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2027

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الثلاثاء إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2027.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الجبار قوله إن وزارة النفط تخطط لزيادة إنتاج النفط الى ثمانية ملايين برميل يومياً في نهاية العام 2027.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الدول المنتجة للنفط أعادت النظر في خططها بسبب التحديات التي تواجه سوق النفط.

وتابع "الزيادات أصبحت محسوبة وفق متغيرات وتطورات سوق النفط ولا يمكن التكهن بما سيكون عليه سوق النفط".