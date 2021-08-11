نزاهة كوردستان تحيل 50 ملف فساد إلى القضاء في 6 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الهيئة العامة للنزاهة في إقليم كوردستان أنها أحالت نحو 50 قضية فساد إلى القضاء في النصف الأول من العام الجاري.

وقال المدير العام للدائرة القانونية في هيئة النزاهة مشير رشيد لكوردستان 24، إن الهيئة فتحت مئات ملفات الفساد في إقليم كوردستان، منها 50 قضية فقط في الأشهر الستة الماضية، وأشار إلى معالجة خمس قضايا فقط، واحدة في أربيل وأربع في دهوك.

وتابع "بهدف مواصلة مكافحة الفساد وتسوية قضاياه في وقت قصير، طالبنا بفتح محكمة خاصة في أربيل، وقدمنا مشروع قانون إلى برلمان كوردستان لهذا الغرض".

وقال رشيد "لكن المشروع أُعيد إلينا وقيل لنا إنه يجب تعديله بالكامل، وعليه قرر مجلس القضاء إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد".

ومضى يقول "عندما اقترحنا تعديل بعض مواد قانون الفساد رفض البرلمان ذلك، وأبلغنا بأنه يجب تعديل القانون بأكمله طالما تزيد المواد المعدلة عن 25 بالمئة".

وبيّن أن العقوبات التي ينالها الفاسدون ليست رادعة كما يجب، وهي "عقوبات خفيفة"، وأردف قائلاً "نحن غير راضين على العقوبات".