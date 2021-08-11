"شؤون اللاجئين": 1500 عراقي محاصرون بين بيلاروسيا وليتوانيا

أربيل (كوردستان 24)- قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا بـ3000 شخص من 37 دولة مختلفة، بما في ذلك أكثر من 1500 عراقي.

وقال المتحدث باسم المفوضية في العراق فراس الخطيب لكوردستان 24، إن المفوضية تقدم الدعم الإنساني للاجئين العالقين على الحدود الليتوانية والبيلاروسية.

وأشار الخطيب إلى أنه 60 بالمئة من إجمالي عدد الذين تقطعت بهم السبل على الحدود "هم عراقيون".

وبدأت بغداد بتنظيم رحلات جوية خاصة لإعادة العالقين بين الحدود، وفقاً للخطيب.

وطلب زعماء إستونيا وليتوانيا من بغداد المساعدة في وقف موجة التهريب غير المشروع للمهاجرين العراقيين إلى أوروبا عبر بيلاروسيا.

وعلقت الخطوط الجوية العراقية الرحلات الجوية من بغداد إلى مينسك.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو للاجئين بينهم عراقيون أثناء محاولتهم اجتياز حدود بيلاروسيا إلى دول ليتوانيا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن ما يقرب من 2800 عراقي عبروا الحدود إلى ليتوانيا حتى الآن في عام 2021.