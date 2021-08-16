سیاسة

مقتل 5 أشخاص بمطار كابول

author_image سوار أحمد
الصورة لرويترز
الصورة لرويترز
الشرق الاوسط كابول مطار افغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال شهود عيان لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب الطائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وقال شاهد آخر إنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة، فيما قال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

ويأتي هذا بعد أن قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بمطار كابول، الإثنين، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات بعد حالة الفوضى والتدافع التي سادت بين الآلاف من الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد.

المسؤول الأمريكي قال لوكالة رويترز "كان من الصعب التحكم في الحشد… إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى". 

ويأتي هذا بعد تكدس مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة كابول فيما يتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

من جهتها، كشفت حركة "طالبان" أنها ستعلن قريباً "إمارة أفغانستان الإسلامية" من القصر الرئاسي في العاصمة كابول، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

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