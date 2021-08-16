بايدن: "حكومة غني" انهارت أسرع من المتوقع ولن أكرر "خطأ أفغانستان"

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن الوضع في أفغانستان انهار "أسرع مما كان متوقعاً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الأفغاني، الذي أنفقت الولايات المتحدة أموالاً طائلة لبنائه، لم يحرك ساكناً أمام التقدم السريع لحركة طالبان.

ودافع بايدن عن قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، قائلا إنه متمسك بهذه السياسة وإن الوقت قد حان للمغادرة بعد 20 عاماً من الصراع.

وقال في كلمة له "أقف مباشرة وراء قراري" في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مبيناً أن المصلحة الأمريكية في أفغانستان تتعلق بشكل رئيسي في "منع الهجمات الإرهابية".

وتابع "المهمة في أفغانستان لم تكن أبداً لبناء دولة".

وأضاف بايدن أن بلاده ستتحرك بسرعة ضد الإرهاب في أفغانستان "إذا لزم الأمر"، وأردف قائلاً "ترغب روسيا والصين بغرق الولايات المتحدة لأجل غير مسمى في المستنقع الأفغاني".

وهدد الرئيس الأمريكي طالبان بـ"رد مدمر" في حال هاجمت المصالح الأمريكية، كذلك تعهد بـ"رفع الصوت" للدفاع عن النساء الأفغانيات تحت حكم طالبان.

وذكر أن الولايات المتحدة أعطت الجيش الأفغاني "كل فرصة" للتمكن من محاربة طالبان، لكنه أخفق في ذلك، فيما لم تكن قيادته صادقة.

وأكد بايدن أن الرئيس الأفغاني أشرف غني "أصر على أن القوات الأفغانية ستحارب طالبان ومن الواضح أنه كان مخطئاً".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده أنفقت أكثر من تريليون دولار في أفغانستان.

وقال "لن أكرر الخطأ الذي ارتكبناه في أفغانستان".