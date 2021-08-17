"فرانس برس : طالبان" تعلن عفوا عاما

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء،17 آب (أغسطس) 2021 عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين، وحثت على "العودة إلى العمل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجاء ذلك بعد دخول طالبان العاصمة الأفغانية في أعقاب انهيار الحكومة ومغادرة رئيس البلاد أشرف غني للقصر الرئاسي إلى خارج البلاد، ليضع مقاتلو طالبان عقب ذلك أيديهم على القصر، ويسيطروا على العاصمة.

كما كانت "طالبان" قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

من جهة اخرى دفع التقدم الساحق لطالبان في السيطرة على أفغانستان، الأمريكيين من أصول أفغانية والجنرالات السابقين وكبار رجال الدولة بإلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن بسبب الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة الامريكية من افغانستان. لكن يبدو أن الشارع مازال يقف إلى جانب الرئيس الامريكي جو بايدن، على الأقل في الوقت الحالي.