سیاسة

منظمات غير حكومية تدعو بايدن لتأخير سحب الأمريكيين من أفغانستان

"نأمل أن يعلن الرئيس بايدن تأجيل رحيل القوات الأمريكية حتى يتسنى إجلاء مزيد من الأفغان المعرضين للخطر"
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - صورة: رويترز
الرئيس الأمريكي جو بايدن - صورة: رويترز
العالم أفغانستان بايدن

أربيل (كوردستان 24)- دعت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الجمعة جو بايدن إلى تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي في 31 آب/أغسطس، والذي يعتزم الرئيس تأجيله فقط إذا كان لا يزال هناك مواطنون أمريكيون يجب إجلاؤهم.

وقالت سارة هوليوينسكي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن في مؤتمر صحافي "نريد أن نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تعتزم انجاز الانسحاب من كابول في 31 آب/أغسطس".

وأضافت قبيل مؤتمر صحفي يعقده الرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، أنه بالنظر إلى الوتيرة الحالية لعمليات الإجلاء، فإن عشرات آلاف الأفغان المعرضين للخطر لن يتمكنوا من مغادرة البلاد في الوقت المناسب.

وأضافت "نأمل أن يعلن الرئيس بايدن تأجيل رحيل القوات الأمريكية حتى يتسنى إجلاء مزيد من الأفغان المعرضين للخطر".

وأعربت رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان شهرزاد أكبر عن مرارة الأفغان الذين يشعرون بأن واشنطن قد تخلت عنهم، وذلك خلال مؤتمر صحافي افتراضي شاركت فيه من مكان لم يعلن.

وقالت "الخوف هو أنه بمجرد إجلاء الأجانب والغربيين سيسلم المطار... إلى طالبان وسيجد الناس أنفسهم تحت رحمة طالبان". وأضافت "ستقع مجزرة".

وأكدت أكبر أنه من بين 30 موظفًا في منظمتها تحاول إجلاءهم ولديهم جميع المستندات اللازمة لمغادرة البلاد، لم يتمكن أي منهم حتى الآن من الوصول إلى حرم المطار.

ولم يستبعد بايدن الأربعاء الاضطرار إلى إبقاء قوات أمريكية في مطار كابول إلى ما بعد الموعد المحدد للانسحاب في 31 الجاري إذا لم يتم إجلاء جميع الرعايا الأمريكيين الموجودين في البلاد بحلول ذلك التاريخ.

وقال الرئيس الأمريكي لشبكة "ايه بي سي"، "سنحدد متى يحين الوقت".

وأضاف "إذا كان لا يزال هناك رعايا أمريكيون فسنبقى لإجلائهم" بدون أن يحدد النوايا الأمريكية بشأن الأفغان الذين فشلوا في الوصول إلى مطار كابول حتى ذلك الحين.

المصدر: فرانس برس

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