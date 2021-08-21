مجتمع

الكاظمي من مركز امتحاني ببغداد: الوضع الصحي "خطير"

انطلقت صباح السبت امتحانات السادس الإعدادي بمشاركة نحو نصف مليون طالب وطالبة في عموم العراق عدا إقليم كوردستان
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کوردستان الكاظمي تربية وزارة التربية

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدداً من المراكز الامتحانية في بغداد وذلك في أول أيام الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية.

وقال الكاظمي، حسبما أورده مكتبه الإعلامي، "نزوركم اليوم في أول أيام الامتحانات النهائية كي نزيدكم عزيمة نحو النجاح وبذل أقصى ما لديكم من جهود؛ من أجل النجاح والحصول على معدلات تؤهلكم لرسم طريق مستقبلكم".

وأضاف أنه "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

وتابع "نعم، الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون، ومع هذا أنتم اليوم تؤدون الامتحانات، وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم".

وقال الكاظمي "وجّهنا قبل الامتحانات بتوفير مطلق الإمكانات، لإجراء العملية الامتحانية بانسيابية ويسر، وبإجراءات تحافظ على سلامتكم، وسلامة الملاك التدريسي".

وانطلقت صباح السبت امتحانات السادس الإعدادي بمشاركة نحو نصف مليون طالب وطالبة في عموم العراق عدا إقليم كوردستان.

وأعلنت وزارة التريبة العراقية يوم أمس إنهاء استعداداتها لإجراء الامتحانات التي سيؤديها 483.239 طالباً وطالبة، بينهم 257.938 من الفرع الأحيائي و94.611 من الفرع التطبيقي و 130.690 طالباً من الفرع الأدبي، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأُجريت الامتحانات وسط إجراءات صحية ووقائية مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

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