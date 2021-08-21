سینما

لندن تحتضن العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد أواخر الشهر المقبل

author_image Kurdistan24 اربیل
جيمس بوند
جيمس بوند
العالم جيمس بوند لندن فيلم جديد

أربيل (كوردستان 24)- يقام العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من سلسلة مغامرات جيمس بوند "نو تايم تو داي" في لندن في 28 أيلول/سبتمبر المقبل، على ما أفاد الحساب الرسمي للفيلم على شبكة "تويتر" الجمعة. 

وتنطلق عروض الفيلم في دور السينما بعد يومين.

وكان من المقرر أساساً أن يقام العرض العالمي الأول في لندن في 31 آذار/مارس 2020، لكنه أرجئ مرات عدة بسبب جائحة كوفيد-19.

وحدد الموعد الجديد له الثلاثاء 28 أيلول/سبتمبر في قاعة "رويال ألبرت هول" الشهيرة في العاصمة البريطانية والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 5900 مشاهد. 

ويقام العرض بحضور الممثل دانييل كريغ الذي يؤدي دور  العميل السري البريطاني الشهير والمنتجين مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي والمخرج كاري جوجي فوكوناغا.

 وفي الفيلم الذي يؤدّي فيه دانييل كريغ للمرّة الأخيرة دور العميل 007، يقرر جيمس بوند التقاعد ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا. لكن راحة باله سرعان ما تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" فيليكس ليتر طالباً منه المساعدة.

أما "الشرير" في القصة فيؤدي دوره الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك الذي فاز بجائزة أوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن تأديته دور مغني فرقة "كوين" الشهير فريدي ميركوري ، 

ومن أبرز المشاركين في الفيلم أيضاً الممثلان بن ويشو وكريستوف والتز والممثلات لاشانا لينش وليا سيدو وآنا دي أرماس . 

وتؤدي المغنية الأميركية الشابة بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان "نو تايم تو داي" .

موضوعات ذات صلة
العراق

الأمن العراقي يعتقل 18 مبتزاً إلكترونياً في محافظات مختلفة
  15 دقائق
کوردستان

الكاظمي من مركز امتحاني ببغداد: الوضع الصحي "خطير"
  1 ساعات
العراق

انطلاق امتحانات السادس الإعدادي وسط تدابير وقائية في العراق
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف