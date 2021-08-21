مجتمع

"حادث مأساوي" ينهي حياة أسرة كوردية قبل تحقيق حلمها في إيرلندا

كانت العائلة تتطلع إلى مستقبلها والتخطيط للبدء بحياة جديدة وشراء منزل في مدينة أخرى بعد أن ينهي كارزان دراسته في إيرلندا
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العالم إيرلندا كورد أبناء الجالية الكوردية حادث سير

أربيل (كوردستان 24)- لقيت أسرة كوردية مؤلفة من ثلاثة أفراد حتفها في حادث سير مأساوي وقع مؤخراً في إيرلندا حيث كانت تعيش لإكمال الدراسة.

وتوجه كارزان صباح، وهو من سكنة منطقة بحركة في أربيل، إلى أيرلندا مع زوجته للدراسة، لكنهما توفيا مع ابنتهما البالغة من العمر ثمانية أشهر في الحادث المروع.

وكانت العائلة تتطلع إلى مستقبلها والتخطيط للبدء بحياة جديدة وشراء منزل في مدينة أخرى بعد أن ينهي كارزان دراسته في إيرلندا.

وقال بارزان صباح، وهو شقيق كارزان، في حديث لكوردستان 24ن إنه تلقى خبر وفاة شقيقه من خلال أحد أصدقاء كارزان في إيرلندا.

وأضاف أن شقيقه كان في السنة الأخيرة من دراسته، مشيراً إلى أنه انتقل إلى مدينة أخرى مع زوجته لشراء منزل جديد ثم الانتقال إليه.

ومن المقرر إعادة جثامين الضحايا الى كوردستان بواسطة أصدقائه وأبناء الجالية الكوردية في إيرلندا.

 

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