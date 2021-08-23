انخفاض الدولار وارتفاع سعر الذهب بشكل طفيف في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين، فيما انخفض سعر الذهب بشكل طفيف في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل



100 دولار = 147800 ديناراً

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً



سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار