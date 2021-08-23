اقتصاد

انخفاض الدولار وارتفاع سعر الذهب بشكل طفيف في اسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين، فيما انخفض سعر الذهب بشكل طفيف في اسواق اقليم كوردستان.

 

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل


100 دولار = 147800 ديناراً

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً


سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 424000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف