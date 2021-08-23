رحيل أول قاضية كوردية في المنطقة العربية عن 82 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن الاثنين عن وفاة زكية إسماعيل حقي، وهي أول قاضية كوردية في الدول العربية والشرق الأوسط وذلك عن عمر ناهز 82 عاماً.

وحقي مولودة في بغداد وتنحدر من أسرة فيلية. وتوفيت في مستشفى بواشنطن، وستوارى الثرى بمقبرة الكورد في هاريسونبورغ.

وقال مصدر مقرب من عائلة الراحلة لكوردستان 24، إن حقي توفيت بعد "صراع مع مرض عضال" في وقت مبكر من اليوم الاثنين عند الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي للعراق.

زكية إسماعيل حقي في سطور