بايدن "قد يعلن" تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، قد يصدر قرارا، الثلاثاء، بشأن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية من أفغانستان بعد الموعد المحدد سلفا بالحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

وقال المسؤول الأميركي "من المتوقع أن يقرر بايدن في غضون 24 ساعة ما إذا كان سيمدد الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان لإعطاء البنتاغون وقتًا للاستعداد".

وأضاف المسؤول أن بايدن لا يزال يفكر في كيفية المضي قدما في هذه الفكرة، لكن بعض مستشاريه ضد تمديد الموعد النهائي للانسحاب لأسباب أمنية.

وأشار إلى أن بايدن قد يفصح عن نواياه في اجتماع افتراضي لدول مجموعة السبع الذي من المقرر أن يعقد الثلاثاء.

ويواجه بايدن ضغوطا متزايدا من حلفاء بلاده لتمديد مهلة الإجلاء من أفغانستان في ظل استمرار حالة الفوضى في مطار كابل، واحتشاد آلاف الأفغان والأجانب المتلهفين للفرار من متشددي طالبان، حكام أفغانستان الجدد.

وكان بايدن قد قال إن القوات الأميركية قد تبقى بعد 31 أغسطس للإشراف على عمليات الإجلاء. لكن مسؤولا في قيادة طالبان قال إن القوات الأجنبية لم تطلب تمديدا للمهلة، وإن الحركة لن توافق على مثل هذا الطلب في حال تقديمه.