دمشق تطالب سويسرا بإعادة النظر بقرار افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- طالبت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء، السلطات السويسرية بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح ممثلية للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية في مذكرة رسمية الى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري، إن افتتاح الممثلية لدى الاتحاد السويسري "تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها".

ولفتت إلى ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن "بخصوص الوضع في سوريا من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

ووصفت دمشق الإدارة الذاتية بأنها "كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي، ويتبنى نزعات انفصالية"، فيما تنفي الإدارة أي رغبة في الانفصال عن سوريا.

وافتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلية لها في جنيف منذ 9 من الشهر الجاري، وكانت الإدارة قد افتتحت ممثليات لها في دول اخرى في أوقات سابقة.