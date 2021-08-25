سیاسة

الرئيس بارزاني والمالكي يشددان على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

author_image سوار أحمد
کوردستان نوري المالكي الرئيس بارزاني الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأربعاء، على أهمية إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في موعدها المقرر.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني للمالكي والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتهديدات الإرهاب، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

كما سلط الاجتماع الضوء على الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل، فيما أكد الرئيس بارزاني والمالكي على اهمية إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في موعدها المقرر من أجل تحقيق الإستقرار، وتصحيح مسار العملية السياسية.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يتم إجراء انتخابات نزيهة وحرة واحترام كافة الاطراف لإرادة الشعب وتصويته.

 

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