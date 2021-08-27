أردوغان يكشف تفاصيل أول محادثات مع طالبان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن تركيا أجرت أول محادثات لها مع طالبان في كابول، موضحا أن أنقرة ما زالت تجري تقييما لاقتراح الحركة الإسلامية لإدارة مطار العاصمة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي.

وقال أردوغان للصحفيين "أجرينا أولى محادثاتنا مع طالبان واستغرقت ثلاث ساعات ونصف". واضاف "اذا لزم الامر، ستتاح لنا الفرصة لاجراء مثل هذه المحادثات مرة اخرى".

بعدما أشار إلى أن المحادثات جرت في جزء عسكري من مطار كابول حيث تتمركز السفارة التركية بشكل مؤقت، أوضح إردوغان أن حركة طالبان تريد تولي ضمان الأمن في المطار لكنها اقترحت على أنقرة تأمين الجانب اللوجستي.

وتابع "يقولون: سنضمن الأمن وأنتم تقومون بالتشغيل (المطار). لم نتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة بعد".

وشدد على أن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 85 شخصا على الأقل بينهم 13 جنديا أميركيا أمام المطار مع انتهاء عمليات الإجلاء تدريجيا، كشف أهمية تحديد تفاصيل كيفية تأمين المطار.

وكانت تركيا عرضت أولا المساعدة في تأمين وإدارة المطار في العاصمة الأفغانية لكنها بدأت الأربعاء في سحب قواتها من أفغانستان، ملمحة بذلك إلى تخليها عن الهدف.

وقال اردوغان "سنتخذ قرارا بمجرد عودة الهدوء".

وردا على انتقادات في تركيا بشأن علاقات أنقرة مع طالبان، قال إردوغان إن بلاده لن ترضى بأن تقف مكتوفة الأيدي في هذه المنطقة المضطربة.

وقال الرئيس التركي "لا يمكن معرفة توقعاتهم أو توقعاتنا بدون مناقشات. ما هي الدبلوماسية يا صديقي؟ هذه هي الدبلوماسية".

وقال أردوغان للصحافيين في وقت لاحق الجمعة خلال زيارة يقوم بها للبوسنة والهرسك إن تركيا أجلت جنودها ومواطنيها المدنيين من أفغانستان.

وكان هناك نحو 500 جندي تركي في أفغانستان أعلنت وزارة الدفاع التركية سابقا في تغريدة انهم وصولوا الى تركيا.

وقال أردوغان "لقد أعدنا مدنيينا. والآن لا يزال هناك عدد قليل جدا من الموظفين الفنيين. وبعيدا عن هذا كله، تم سحب جميع فرقنا من أفغانستان".

وبدا أردوغان كأنه ينتقد الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم حين أكد أهمية ضمان أن يعيش الشعب الأفغاني في سلام.