للمرة الأولى.. ميسي في تشكيلة سان جرمان

أربيل (كوردستان 24)- ينال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة الدفاع عن ألوان فريقه الجديد باريس سان جرمان للمرة الأولى.

ويأتي ذلك بعدما ضمه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو الى تشكيلة الـ22 لاعباً لمباراة مساء الأحد على أرض رينس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاماً) في مباراتين خاضها سان جرمان في الدوري المحلي منذ قدوم أفضل لاعب في العالم ست مرات الى نادي العاصمة الفرنسية كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بدأها قبل 21 عاماً وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.

وميسي لم يكن اللاعب الوحيد الذي يتواجد في تشكيلة سان جرمان للمرة الأولى هذا الموسم، بل سيكون الى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي نيمار الذي غاب أيضاً عن المباراتين الأوليين كي يحظى بمزيد من الراحة بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كوبا أمريكا حيث وصل الى النهائي وخسر أمام ميسي ورفاقه بالذات.

كذلك يتواجد في التشكيلة كيليان مبابي الذي يخوض ربما مباراته الأخيرة مع نادي العاصمة في ظل الحديث عن إمكانية رحيله الى ريال مدريد الإسباني.

ومع إغلاق باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل الثلاثاء، ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمبابي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ما سيجعله يغادر من دون مقابل.