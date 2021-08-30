أمن

داعش يتبنى هجوم مطار كابول وواشنطن تؤكد عدم سقوط أمريكيين

بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الهجوم الأخير لم يوقع أي ضحايا في صفوف الأمريكيين
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سقطت عدة صواريخ على مناطق متفرقة من أفغانستان - تصوير/ فرانس برس
سقطت عدة صواريخ على مناطق متفرقة من أفغانستان - تصوير/ فرانس برس
العالم أفغانستان كابول داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تنظيم داعش المتطرف الاثنين مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار كابول في أفغانستان.

وقال التنظيم على منصاته الإلكترونية إن عناصره "استهدفوا مطار كابول الدولي بستة صواريخ نوع كاتيوشا" كانت وسائل إعلام محلية قالت إنها اُطلقت من على متن مركبة.

وسبق أن ذكرت مسؤول أمريكي أن الدفاعات الأمريكية المضادة اعترضت ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت على المطار في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الهجوم الأخير لم يوقع أي ضحايا في صفوف الأمريكيين.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تسابق فيه الولايات المتحدة الزمن لاستكمال سحب قواتها من أفغانستان لإنهاء أطول حرب في تاريخها.

وجاء أيضاً بعد تفجير انتحاري ضخم تبناه داعش خارج بوابات المطار يوم الخميس أسفر عن مقتل عشرات الأفغان و13 جندياً أمريكياً.

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 115 ألف شخص بضمنهم رعايا أجانب وأفغان منذ سقوط كابول في أيدي طالبان في منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية بحلول موعد نهائي يوم غد الثلاثاء، بموجب اتفاق عقدته واشنطن مع حركة طالبان المتشددة.

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