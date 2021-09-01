إسرائيل: انسحاب أمريكا من أفغانستان "صائب بطريقة خاطئة"

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه "صائب لكنه نفذ بطريقة خاطئة".

وقال لبيد خلال إيجاز صحفي مع وسائل إعلام أجنبية "لم يتم الأمر بالطريقة التي كان من المفترض أن يتم بها.. ربما كان القرار الصحيح، ربما لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة"، وفقاًَ لما أوردته فرانس برس.

وأشار إلى أن القلق من الانسحاب الأمريكي يشير إلى تراجع اهتمام واشنطن بالمنطقة، وتابع "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى عن دورها في الشرق الأوسط".

يأتي هذا في وقت احتفلت فيه حركة طالبان بالانسحاب الأمريكي الذي اكتمل الإثنين من أفغانستان، ووصفته بـ"الانتصار الكبير" بعد السيطرة على الدولة.

وسبق أن دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بإنهاء الحرب التي استمرت عقدين بعد أن بدأت في أعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001.

وقال إن البلاد كانت تواجه خيارين إما المغادرة أو التصعيد.