التحالف الدولي: البيشمركة "حليف رئيسي" في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أربيل (كوردستان 24)- جدد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء تأكيده على أن قوات البيشمركة حليف رئيسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والبيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش وساعدت القوات العراقية في إلحاق الهزيمة بالتنظيم طيلة السنوات الماضية.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي منذ عام 2014، ولطالما تعهد التحالف باستمرار الدعم والمشورة للقوات الكوردية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين موروتو على حسابه في تويتر "إن قوات البيشمركة هي حليف رئيسي لمهمتنا المشتركة ومن المهم أن يدعم التحالف جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي وضمان عدم عودة داعش".

Our #Peshmerga partners are a key ally of our combined mission & it is important for the @Coalition to support their efforts to maintain regional peace & stability & ensure Daesh never resurges. We remain resolute as partners to achieve the enduring #DefeatDaesh. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) September 1, 2021

وتابع "سنبقى عازمين كشركاء من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية".

.@CJTFOIR advisors and #Peshmerga work side-by-side every day synchronizing and coordinating operations throughout the Kurdistan Region of Iraq to #DefeatDaesh. Working together makes everyone better! One Mission, Many Nations! #StrongerTogether @KRG_MOPE @DMI_KRG @OIRSpox pic.twitter.com/Dz1HikA7P9 — Deputy Director MAG-North Colonel Todd Burroughs (@DepDirMAGN) September 1, 2021

كذلك أشار التحالف الدولي إلى أن مستشاريه يعملون "جنباً إلى جنب" مع البيشمركة لتنسيق العمليات في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه التحالف الدولي تحركات مكثفة لتسليح لواءين مشتركين يجري تشكيلهما بين البيشمركة والجيش العراقي.

وسبق أن أجرت وزارة البيشمركة محادثات مكثفة مع بغداد حول تسليح اللواءين مشتركين من قواتها مع الجيش لنشرهما في المناطق المتنازع عليها أو محيطها.

ودعا إقليم كوردستان مراراً إلى إنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها من التهديدات التي يشكلها داعش.