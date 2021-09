التحالف الدولي: البيشمركة "حليف رئيسي" في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أربيل (كوردستان 24)- جدد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء تأكيده على أن قوات البيشمركة حليف رئيسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والبيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش وساعدت القوات العراقية في إلحاق الهزيمة بالتنظيم طيلة السنوات الماضية.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي منذ عام 2014، ولطالما تعهد التحالف باستمرار الدعم والمشورة للقوات الكوردية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين موروتو على حسابه في تويتر "إن قوات البيشمركة هي حليف رئيسي لمهمتنا المشتركة ومن المهم أن يدعم التحالف جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي وضمان عدم عودة داعش".

Our #Peshmerga partners are a key ally of our combined mission & it is important for the @Coalition to support their efforts to maintain regional peace & stability & ensure Daesh never resurges. We remain resolute as partners to achieve the enduring #DefeatDaesh.