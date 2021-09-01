أمن

التحالف الدولي: البيشمركة "حليف رئيسي" في تحقيق الاستقرار الإقليمي

"سنبقى عازمين كشركاء من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية".
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تتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي منذ عام 2014 - صورة: @DepDirMAGN
تتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي منذ عام 2014 - صورة: @DepDirMAGN
کوردستان البيشمركة كوردستان التحالف الدولي العراق

أربيل (كوردستان 24)- جدد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء تأكيده على أن قوات البيشمركة حليف رئيسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

والبيشمركة هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش وساعدت القوات العراقية في إلحاق الهزيمة بالتنظيم طيلة السنوات الماضية.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي منذ عام 2014، ولطالما تعهد التحالف باستمرار الدعم والمشورة للقوات الكوردية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي واين موروتو على حسابه في تويتر "إن قوات البيشمركة هي حليف رئيسي لمهمتنا المشتركة ومن المهم أن يدعم التحالف جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي وضمان عدم عودة داعش".

وتابع "سنبقى عازمين كشركاء من أجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية".

كذلك أشار التحالف الدولي إلى أن مستشاريه يعملون "جنباً إلى جنب" مع البيشمركة لتنسيق العمليات في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه التحالف الدولي تحركات مكثفة لتسليح لواءين مشتركين يجري تشكيلهما بين البيشمركة والجيش العراقي.

وسبق أن أجرت وزارة البيشمركة محادثات مكثفة مع بغداد حول تسليح اللواءين مشتركين من قواتها مع الجيش لنشرهما في المناطق المتنازع عليها أو محيطها.

ودعا إقليم كوردستان مراراً إلى إنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها من التهديدات التي يشكلها داعش.

 

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