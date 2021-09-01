اربيل: مصادرة أسلحة نارية نوع مسدسات تركية الصنع

أربيل (كوردستان 24)- اعلن اليوم الاربعاء 1أيلول (سبتمبر) 2021 المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز ان القوات الامنية التابعة لشرطة اربيل تمكنت من الاستلاء على 628 قطعة سلاح من نوع مسدسات تركي المنشأ.

واوضح متحدث شرطة اربيل في مؤتمر صحفي مع وسائل الاعلام ان مجموع هذه المسدسات قد ادخلت الى داخل الاقليم بطريقة غير قانونية وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان بيانا لتوضيح ملابسات الموضوع . وقال هوكر عزيز" ان الجناة قد تم القاء القبض عليهم من قبل القوات الامنية التابعة لوزارة الداخلية وجميعهم من سكنة اقليم كوردستان".

وكشفت وزارة الداخلية في بيانها انه" عن طريق عملية امنية مشتركة بين قوات مجلس امن اقليم كوردستان وقوات الشرطة وبعد المتابعة الدقيقة تمكنت اليوم الاربعاء القوات الامنية من القاء القبض على الجناة والاستلاء على 628 قطعة سلاح نوع مسدسات تركية الصنع وتقديم المتهمين الى العدالة لغرض التحقيق معهم واتخاذ اللازم.