اقتصاد

اهتماما بالطاقة النظيفة: افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في اربيل

author_image آريان ابراهيم شوكت
اهتماما بالطاقة النظيفة: افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في اربيل
اهتماما بالطاقة النظيفة: افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في اربيل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الكهرباء في حكومة الاقليم, كمال محمد اليوم الخميس الثاني من ايلول (سبتمبر) مع محافظ أربيل أوميد خوشناو ورئيس مؤسسة البيئة في الاقليم, عبد الرحمن صديق افتتح اليوم الخميس في مدينة اربيل, مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة في مدرسة, كامبرج الدولية.

وفي مراسيم الافتتاح, اوضح وزير الكهرباء إن القدرة الإنتاجية للمشروع, تصل إلى 200 كليو واط 150 منها من البطاريات، مبينا أن المشروع يضم 600 لوحة وتم تنفيذه من قبل شركة SMD الألمانية. وأكد الوزير, على مضي وزارة الكهرباء في تشجيع تنفيذ العديد من المشاريع المماثلة, التي تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وبدوره شكر محافظ اربيل أوميد خوشناو ادارة مدرسة كامبرج الدولية, على هذه المبادرة وأبدى استعداد المحافظة, لدعم هذه المشاريع الاقتصادية مؤكدا ان هذه المشاريع, علاوة على تامينها الطاقة الكهربائية وسيلة جيدة للمحافظة على البيئة, والاستفادة من مناخ اقليم كوردستان لغرض انتاج الطاقة الكهربائية بالطرق النظيفة.  

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