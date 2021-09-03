سیاسة

أفغانستان على شفير الهاوية.. وقطر تتحدث عن "ممرات إنسانية"

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تعتمد البلاد في اقتصادها على المساعدات الدولية المعلّقة تقريبا في الوقت الحالي
تعتمد البلاد في اقتصادها على المساعدات الدولية المعلّقة تقريبا في الوقت الحالي
العالم قطر كابول أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت قطر الجمعة إنها تأمل فتح "ممرات إنسانية" في المطارات الأفغانية في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني قوله "نتمنى خلال الساعات الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين القادمة أن نرى فتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية لمطار كابول والمطارات الأخرى التي تعمل".

يأتي هذا في وقت تتفاوض فيه المنظمات الإنسانية في الكواليس مع نظام طالبان الجديد بهدف مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان، التي باتت على شفير "كارثة إنسانية" محتملة.

وتعاني أفغانستان من انهيار شامل إذ لا تزال ترزح تحت وطأة الجفاف وجائحة كورونا وتدفّق الجرحى إلى المستشفيات ونزوح مئات آلاف السكان.

وتعتمد البلاد في اقتصادها على المساعدات الدولية المعلّقة تقريبا في الوقت الحالي، في الوقت الذي يعيش فيه 18 مليوناً من أصل سكان أفغانستان المقدر عددهم بنحو 35 إلى 40 مليون شخص في أوضاع إنسانية كارثية.

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