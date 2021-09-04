اقتصاد

الدولار يراوح مكانه مع تذبذب جديد للمعدن الأصفر في كوردستان

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان أسعار الدولار بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت استقراراً أمام العملة المحلية فيما لا يزال الذهب متذبذباً في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم

  • 100 دولار = 147500 دينار
  • 100 يورو = 174000 دينار
  • 100 جنيه إسترليني = 202750 ديناراً
  • 100 ليرة تركية = 17750 ديناراً
  • 100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
  • دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

  • مثقال عيار 24 = 428000 دينار
  • مثقال عيار 21 = 380000 دينار
  • مثقال عيار 18 = 323000 دينار
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