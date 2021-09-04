الدولار يراوح مكانه مع تذبذب جديد للمعدن الأصفر في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت استقراراً أمام العملة المحلية فيما لا يزال الذهب متذبذباً في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم
- 100 دولار = 147500 دينار
- 100 يورو = 174000 دينار
- 100 جنيه إسترليني = 202750 ديناراً
- 100 ليرة تركية = 17750 ديناراً
- 100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
- دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
- مثقال عيار 24 = 428000 دينار
- مثقال عيار 21 = 380000 دينار
- مثقال عيار 18 = 323000 دينار