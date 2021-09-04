الدولار يراوح مكانه مع تذبذب جديد للمعدن الأصفر في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت استقراراً أمام العملة المحلية فيما لا يزال الذهب متذبذباً في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202750 ديناراً

100 ليرة تركية = 17750 ديناراً

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم