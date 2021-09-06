سیاسة

بريطانيا.. ممثل حكومة كوردستان يناقش مع "الصدر" جملة قضايا قنصلية

بحثا خلال اللقاء "التطورات السياسية في العراق والمنطقة".
author_image Kurdistan24 اربیل
محمد جعفر الصدر مع كاروان طاهر في بريطانيا
محمد جعفر الصدر مع كاروان طاهر في بريطانيا
کوردستان محمد جعفر الصدر كاروان طاهر لندن العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث ممثل حكومة إقليم كوردستان في المملكة المتحدة كاروان طاهر مع السفير العراقي في لندن محمد جعفر الصدر عدداً من القضايا القنصلية.

وذكرت السفارة العراقية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن محمد جعفر الصدر وكاروان طاهر بحثا خلال اللقاء "التطورات السياسية في العراق والمنطقة".

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا كذلك "جهود البعثة (الدبلوماسية العراقية) في تقديم الخدمات القنصلية الى أبناء الجالية العراقية في المملكة وسبل الارتقاء بها".

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