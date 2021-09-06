بريطانيا.. ممثل حكومة كوردستان يناقش مع "الصدر" جملة قضايا قنصلية

أربيل (كوردستان 24)- بحث ممثل حكومة إقليم كوردستان في المملكة المتحدة كاروان طاهر مع السفير العراقي في لندن محمد جعفر الصدر عدداً من القضايا القنصلية.

وذكرت السفارة العراقية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن محمد جعفر الصدر وكاروان طاهر بحثا خلال اللقاء "التطورات السياسية في العراق والمنطقة".

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا كذلك "جهود البعثة (الدبلوماسية العراقية) في تقديم الخدمات القنصلية الى أبناء الجالية العراقية في المملكة وسبل الارتقاء بها".