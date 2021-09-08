هولندا تسحق تركيا بسداسية وتنتزع الصدارة منها

أربيل (كوردستان 24)- فاز المنتخب الهولندي على نظيره التركي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وسجل الأهداف الهولندية الستة كل من كلاسين في الدقيقة الأولى، وممفيس ديباي في الدقيقة 16 والدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء والدقيقة 54، وجوس تيل في الدقيقة 80، ومالين في الدقيقة 90، بينما جاء هدف تركيا الوحيد عن طريق أوندير 92 وتعرض سويونكو لاعب تركيا إلى الطرد في الدقيقة 44، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الهولندي بسداسية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد منتخب هولندا إلى 13 نقطة ليظل في صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بينما يقف رصيد تركيا عند 11 نقطة في المركز الثالث.