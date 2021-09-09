العراق يشرع بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت الحكومة العراقية بتنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ولاسيما ما يخص إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية في البلاد.

واجتمع اليوم الخميس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وفد عسكري أمريكي برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحضور السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأمريكية؛ من أجل تنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي، ولاسيما ما يخص إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية نهاية هذا العام، وذلك بعد أن تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري لقيادة التحالف؛ انسجاماً مع المرحلة الجديدة غير القتالية لدوره في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي ان الفريق الأول ماكينزي أثنى على التنامي المستمر لقدرات القوات الأمنية العراقية ومهاراتها، وقدرتها على القيام بالأدوار القتالية ضد الإرهاب بكفاءة وشجاعة، مع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، وأشار إلى أن المراسم التي جرت اليوم، وشهدت تسليم قيادة التحالف إلى اللواء جون برينان، خلفاً للفريق بول كالفيرت، تمثل إحدى خطوات تحقيق هذا الانتقال.

وأكد ماكينزي أن تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي، لن يضعف من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقة الاستراتيجية الأوسع مع العراق، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، فضلاً عن العلاقة الأمنية، وفقاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.