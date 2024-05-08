رئيس أركان وزارة البيشمركة يستقبل مسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية الأمريكية بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير في ديوان الوزارة، اليوم الأربعاء 8 أيار 2024، مسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، الكولونيل مايكل كاجيرو، والوفد المرافق له.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "في اللقاء الذي حضره مدير الاتصالات اللواء كاظم لزكين، ومدير العلاقات والتنسيق في الوزارة اللواء الركن محمد سعيد، تم بحث المساعدات العسكرية الأمريكية لقوات البيشمركة، إضافةً إلى الخطط المستقبلية المشتركة، وآخر جهود وزارة البيشمركة في عملية توحيد وتنظيم وحدات البيشمركة المختلفة".

وفي ختام الاجتماع، بحسب البيان، "اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق وزيادة الاهتمام بالعلاقات بين وزارة البيشمركة والقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان، بهدف دعم جهود الإصلاح التي تقوم بها الوزارة بدعم كامل من حكومة إقليم كوردستان، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري العسكري الأمريكي، في إطار مشروع قانون إصلاح وإعادة تنظيم القوات".