أمن

الجيش التركي يقتل ستة من حزب العمال داخل حدود كوردستان

عادة ما يستخدم الجيش التركي في بياناته مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان تركيا الجيش التركي حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة عن مقتل ستة من عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل حدود إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي في تويتر إنه "تم تحييد" ستة من عناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة عمليات "مخلب النسر".

وعادة ما يستخدم الجيش التركي في بياناته مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل لكنه يستخدمه في بعض الأحيان للإشارة إلى الإصابة أو الاعتقال.

ويشن الجيش التركي منذ منتصف حزيران يونيو 2020 عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي حزب العمال في المناطق الحدودية العراقية ضمن إقليم كوردستان.

 

 

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