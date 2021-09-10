لبنان يترقب ولادة وشيكة لحكومته.. وجورج قرداحي وزيراً للإعلام

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وبحسب موقع "لبنان 24" فإن الأخير "أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون وطلب منه موعداً لزيارته وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية".

ونقل الموقع عن ميقاتي "تأكيده" أن "الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم".

وأفادت رئاسة الجمهورية على حسابها في تويتر عن "لقاء مرتقب" بين الرجلين.

وتأتي هذه الخطوة عادة قبل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، التي ينتظر اللبنانيون ولادتها منذ أكثر من عام، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق.

واستقالت حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب أغسطس 2020 وخلافات على تقاسم المقاعد الوزارية بين القوى الرئيسية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن التشكيلة تتألف من 24 وزيراً وهم وليد فياض وزيرا للطاقة، وعبدالله بوحبيب وزيرا الخارجية، وهنري خوري وزيرا للعدل، وبسام المولوي وزيرا للداخلية، ويوسف خليل وزيرا للمالية، وفراس الأبيض وزيرا للصحة، وعلي حمية وزيرا للأشغال العامة والنقل.

وضمت التشكيلة عباس الحاج حسن وزيرا للزراعة، ومحمد مرتضى لوزارة الثقافة، ومصطفى بيرو وزيرا للعمل، وعباس الحلبي وزيرا للتربية، وعصام شرف الدين لوزارة المهجرين، وناصر ياسين وزيرا للبيئة، وجوني قرم لوزارة الاتصالات، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام.

واشتملت أيضاً على العميد موريس سليم لوزارة الدفاع، وجورج كلاس وزيرا للشباب والرياضة، وجورج دباكيان وزيرا للصناعة.