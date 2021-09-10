مجتمع

مسرور بارزاني: 800 ألف مواطن تلقوا اللقاحات ونعمل على تطعيم جميع المعلمين

"نحن نعمل على تطعيم جميع المعلمين مع إعادة فتح المدارس".
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مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني كوردستان لقاحات كورونا البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة العمل على تطعيم جميع المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونشر حساب رئيس الحكومة تغريدة على تويتر جاء فيها أن 35 بالمئة من المعلمين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لغاية الآن.

وقال مسرور بارزاني "نعمل على تطعيم جميع المعلمين مع إعادة فتح المدارس".

وأشار إلى أن نحو 10 آلاف من منتسبي البيشمركة تلقوا لقاحات كورونا.

وأردف بالقول "نحن نفتتح المزيد من مراكز اللقاحات المخصصة للبيشمركة".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا اللقاحات، وقال مخاطباً المواطنين "احموا كوردستان. تلقوا لقاحكم".

 

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