مسرور بارزاني: 800 ألف مواطن تلقوا اللقاحات ونعمل على تطعيم جميع المعلمين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة العمل على تطعيم جميع المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونشر حساب رئيس الحكومة تغريدة على تويتر جاء فيها أن 35 بالمئة من المعلمين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لغاية الآن.

We are working to vaccinate all teachers as schools reopen. pic.twitter.com/B3i8T6uL84