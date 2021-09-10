مسرور بارزاني: 800 ألف مواطن تلقوا اللقاحات ونعمل على تطعيم جميع المعلمين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة العمل على تطعيم جميع المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونشر حساب رئيس الحكومة تغريدة على تويتر جاء فيها أن 35 بالمئة من المعلمين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لغاية الآن.

We are working to vaccinate all teachers as schools reopen. pic.twitter.com/B3i8T6uL84 — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) September 10, 2021

وقال مسرور بارزاني "نعمل على تطعيم جميع المعلمين مع إعادة فتح المدارس".

وأشار إلى أن نحو 10 آلاف من منتسبي البيشمركة تلقوا لقاحات كورونا.

We are opening more dedicated vaccine centers for the Peshmerga. pic.twitter.com/pil4JvaWLQ — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) September 10, 2021

وأردف بالقول "نحن نفتتح المزيد من مراكز اللقاحات المخصصة للبيشمركة".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا اللقاحات، وقال مخاطباً المواطنين "احموا كوردستان. تلقوا لقاحكم".