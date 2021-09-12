سیاسة

مسرور بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لتعزيز العلاقات الشاملة مع السعودية

"المملكة العربية السعودية تنظر باهتمام بالغ إلى دور الإقليم عاملاً فاعلاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه السفير السعودي لدى العراق - صورة: حكومة الإقليم
رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه السفير السعودي لدى العراق - صورة: حكومة الإقليم
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني السعودية عبد العزيز الشمري أربيل الرياض الاستثمارات السعودية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، ولا سيما تنمية الاستثمارات السعودية في إقليم كوردستان، كذلك أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر باهتمام بالغ إلى دور الإقليم عاملاً فاعلاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

هذا وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان لتعزيز العلاقات الشاملة مع المملكة العربية السعودية والتنسيق من أجل توطيد أواصر الصداقة بين الجانبين.

..
موضوعات ذات صلة
کوردستان

تنديد عالمي بـ"الهجوم المسيّر" على مطار أربيل الدولي
  15 دقائق
کوردستان

الرئيس بارزاني يرحب بالمرشحين العرب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني
  15:41 2021/09/11
کوردستان

نيجيرفان بارزاني في ذكرى "أم الثورات": ولّدت إرادة فولاذية لا تنضب
  14:56 2021/09/11
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف