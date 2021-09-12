سقوط ضحايا من الجيش بعد سيطرة داعش على حاجز عسكري في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية مساء الأحد بسقوط حاجز عسكري تابع للجيش العراقي بيد عناصر داعش في بلدة الخالص بمحافظة ديالى.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن عدداً من عناصر داعش شنوا هجوماً على نقطة عسكرية تابعة للفوج الأول من اللواء الثاني في الجيش بقرية الطالعة في محيط ناحية العظيم ضمن قضاء الخالص في ديالى، مما أدى إلى سقوط النقطة بيد عناصر داعش.

وأضافت أن الهجوم أودى بحياة ثلاثة من أفراد الجيش وإصابة جندي آخر مع تدمير الكامرة الحرارية، مشيرة إلى أن قوات الأمن سيطرت على الموقف.

وقال أحد المصادر لمراسل كوردستان 24 "انتهى تعرض داعش مع إخلاء ثلاثة شهداء وجريح واحد، وبعدها لاذت عناصر داعش الإرهابي بالفرار إلى جهة مجهولة".