الدولار يراوح مكانه والذهب يحافظ على بريقه في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً بعد أن سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية الأيام القليلة الماضية، بيد أن الذهب حافظ على بريقه في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147700 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار