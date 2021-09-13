الدولار يراوح مكانه والذهب يحافظ على بريقه في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- لا يزال سعر صرف الدولار مستقراً بعد أن سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية الأيام القليلة الماضية، بيد أن الذهب حافظ على بريقه في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147700 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 204000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000 دينار