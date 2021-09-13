مجتمع

بأسماء فضائية.. العراق يحبط "أكبر سرقة" مالية.. ويحدد الضالعين

يعاني العراق من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق نتيجة عدم الاستقرار والحروب
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تسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق - صورة أرشيفية
تسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق - صورة أرشيفية
کوردستان العراق الأنبار الفساد

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات العراقية الأحد إنها اكتشفت "أكبر سرقة" تتعلق بالاستيلاء على 30 مليار دينار من الرواتب المخصصة لذوي ضحايا الإرهاب في البلاد.

وتم ضبط عمليات سرقة تلك الرواتب في محافظة الأنبار، وفق مسؤول في دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير الدائرة طارق المندلاوي قوله إن الجهات المختصة تمكنت "من الكشف عن أكبر عملية تزوير وسرقة (عناوين المستخدمين) الخاصة بمعاملات ذوي الشهداء والمصابين والمتضررين جراء العمليات الحربية... في الفلوجة".

وأضاف أن السلطات ضبطت "المبرزات الجرمية" التي كانت ترفع من خلالها المعاملات بنظام الرمز الشريطي إلى هيئة التقاعد من مكان مجهول لغرض تسلم الرواتب ‏والفروقات دفعة واحدة في الشهر التاسع".

وأشار المندلاوي إلى أن محاولة السرقة كانت بـ"أسماء وهمية من عوائل (تعيش) خارج البلد بالتعاون مع مافيات الفساد".

وقال إنه تم ضبط مبلغ قدره نحو 30 مليار دينار.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

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