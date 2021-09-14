الأمم المتحدة تضم مترجم لغة إشارة لإشراك فئة الصُم في انتخابات تشرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة الثلاثاء عن ضم مترجم للغة الإشارة لمساعدة مفوضية الانتخابات على التواصل مع الناخبين الصُم قبيل الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بتقديم المشورة لمفوضية الانتخابات العراقية بناء على طلب من الحكومة الاتحادية.

وقالت يونامي على حسابها في تويتر "ستكون انتخابات العراق أكثر مصداقية إذا شارك فيها أكبر عدد ممكن من الناخبين العراقيين. وهذا يشمل فئة الصُم".

ستكون إنتخابات #العراق أكثر مصداقية إذا شارك فيها أكبر عدد ممكن من الناخبين العراقيين. وهذا يشمل فئة الصُم. ولهذا قامت يونامي بتعيين مترجم لغة إشارة لمساعدة @IHECOfficial في توسيع نطاق تواصلها. يجب توفير المعلومات المطلوبة لكافة العراقيين كي #ننتخب_للعراق 🗳️. pic.twitter.com/pKHUpD2KMW — UNAMI (@UNIraq) September 14, 2021

وتابعت "ولهذا قامت يونامي بتعيين مترجم لغة إشارة لمساعدة مفوضية الانتخابات في توسيع نطاق تواصلها".

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أنه "يجب توفير المعلومات المطلوبة لكافة العراقيين كي ننتخب للعراق".

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 10 تشرين الأول أكتوبر، حيث يتنافس أكثر من 3000 مرشح على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

وسترسل 130 خبيراً دولياً لمراقبة العملية الانتخابية، كما قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.