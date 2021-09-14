اقتصاد

إقليم كوردستان يقرر حظر استيراد الطماطم دعماً للمنتج المحلي

أي شخص يحاول تهريب المحاصيل المحظورة إلى إقليم كوردستان "سيتحمل المسؤولية القانونية"،
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان حظر استيراد الطماطم بشكل مؤقت لدعم المنتج المحلي ولا سيما في منطقة بنجوين بمحافظة السليمانية.

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في كتاب رسمي إن استيراد الطماطم من تركيا وإيران استحوذ في السنوات الأخيرة على معظم المحاصيل الأخرى في إقليم كوردستان.

وأضافت أن أي شخص يحاول تهريب المحاصيل المحظورة إلى إقليم كوردستان "سيتحمل المسؤولية القانونية"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع المنافذ الحدودية بقرارها الأخير.

يأتي هذا بعد أن نظم عدد من المزارعين في بنجوين مظاهرة للمطالبة بحظر استيراد من أجل دعم المحاصيل المحلية في أنحاء إقليم كوردستان كافة.

وفي آب أغسطس الماضي، قالت وزارة الزراعة العراقية إنها ستسمح باستيراد الطماطم والخيار، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع سعره.

 

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