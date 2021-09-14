أمن

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بمقديشو.. و"الشباب" تتبنى

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في آب أغسطس أعلن متمردو حركة الشباب مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري في مقهى في مقديشو خلف قتيلين وخمسة جرحى
في آب أغسطس أعلن متمردو حركة الشباب مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري في مقهى في مقديشو خلف قتيلين وخمسة جرحى
العالم الصومال مقديشو الشباب

أربيل (كوردستان 24)- أفادت الشرطة الصومالية مساء الثلاثاء بمقتل تسعة أشخاص معظمهم من أفراد قوات الأمن في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام صومالية فإن نقطة التفتيش كانت مكاناً اعتادت قوات الأمن التجمع عنده، فيما ذكرت تقارير أن ستة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

والحركة تقاتل الحكومة الفدرالية الصومالية منذ عام 2007 ونفذت هجمات لا تحصى في البلاد.

 

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