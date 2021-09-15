سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يقر الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان 2021-2025

أكد مجلس الوزراء على أهمية الدور الحيادي للمؤسسات الإدارية والأمنية في حكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح العملية الانتخابية
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع مجلس الوزراء
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع مجلس الوزراء
کوردستان مجلس وزراء إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 أيلول (سبتمبر) 2021، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية العراقية، مشدداً على ضرورة أن تقام الحملات الانتخابية بأجواء سلمية ومدنية وبعيدة عن التشهير والتسقيط، ودعا ممثلي كوردستان في بغداد بهذه الانتخابات للدفاع عن المصالح العامة وحقوق شعب كوردستان ومستحقاته، ويجب أن يتحول الصراع والمنافسة بين الأحزاب والأطراف الكوردستانية إلى الدفاع عن القضايا الوطنية وحقوق شعب كوردستان.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية الدور الحيادي للمؤسسات الإدارية والأمنية في حكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح العملية الانتخابية وفقاً للقانون، وبما يضمن أن يكون الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والمصالح العليا للشعب، هدفاً رئيسياً لجميع الأحزاب والأطراف الكوردستانية.

وبعد ذلك، عرض وزير الداخلية ريبر أحمد والوزراء المعنيون، خطوات تنفيذ عدد من قرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بحظر بطاقات (السيم كارت) من دون استمارات تسجيل، وكذلك التحقيق في جودة الدقيق (الطحين) المستورد من خارج إقليم كوردستان من حيث قيمته الغذائية وسلامته، وعلى ضوء ذلك شدد مجلس الوزراء على التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

أما الفقرة الأخرى من الاجتماع، فكانت خاصة بالبت في مشروع (الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان 2021 - 2025) والتي قدمت في الاجتماع السابق للمجلس، وعلى هذا الأساس وافق مجلس الوزراء على الخطة بالإجماع، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها، ونوّه مجلس الوزراء إلى أن المضي قدماً في الخطة يجب أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإقليم.

وفي ختام الاجتماع، قدم وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم مشروع (منهاج صندوق تطوير الطرق في إقليم كوردستان) والمُعد من قبل وزارة الإعمار والإسكان بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأكد مجلس الوزراء على أهمية تطوير الطرق، وقرر أن تراجع الوزارات المعنية المشروع لإثرائه من الناحية القانونية والفنية والمالية خلال شهر واحد، وذلك على ضوء الملاحظات ووجهات النظر التي قدمت إليه، لتحقيق أهدافه في دعم الوزارة بعملية تطوير مشاريع الطرق ووضع معايير مناسبة لتحقيق العدالة في توزيع مشاريع الإعمار والطرق على المحافظات والإدارات المستقلة وفقاً لاستحقاقاتها وذلك انطلاقاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان الذي يضع أهمية الطرق أولوية رئيسية.

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان
رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني
دیمه‌نێك له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌
جانب من الاجتماع
كۆبوونه‌وه‌ی ئه‌مڕۆی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان
اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان
دیمه‌نێك له‌ كۆبوونه‌وه‌ی ئه‌مڕۆی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان
جانب من اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان
دیمه‌نێك له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌
جانب من اجتماع اليوم لمجلس وزراء اقليم كوردسان
كۆبوونه‌وه‌ی ئه‌مڕۆ چوارشه‌ممه‌ی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران
 اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الأربعاء 14 أيلول سبتمبر 2021
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