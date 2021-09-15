العراق.. توقيع مدونة السلوك الانتخابي استعداداً ليوم الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- عُقد في بغداد اليوم الأربعاء اجتماع موسع ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة وممثلي القوى السياسية ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وبحسب بيان رسمي عراقي فقد شهد الاجتماع التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية "بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، من أجل الحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم".

وأضاف البيان أن المدوَّنة "أكّدت على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح المدونة للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية".

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن "مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً".

للاطلاع على مدونة السلوك الانتخابي مدونة السلوك الانتخابي

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