مسرور بارزاني يهنئ تروس لتوليها الخارجية البريطانية: نتطلع للعمل سوية

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الأربعاء ليز تروس لتعيينها وزيرة للخارجية البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعفاء دومينيك راب من حقيبة الخارجية بينما عيّن تروس وزيرة للخارجية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً "أهنئ ليز تروس على تعيينها وزيرة جديدة لخارجية المملكة المتحدة".

وتابع "أتطلع إلى العمل معها عن كثب إزاء المصالح المشتركة ولا سيما الاستقرار الإقليمي".

I congratulate @trussliz on her appointment as the UK’s new Foreign Secretary. I look forward to working closely with her on shared interests, including regional stability -mb.