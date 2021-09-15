سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ تروس لتوليها الخارجية البريطانية: نتطلع للعمل سوية

"أتطلع إلى العمل معها عن كثب إزاء المصالح المشتركة ولا سيما الاستقرار الإقليمي".
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني ليز تروس بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الأربعاء ليز تروس لتعيينها وزيرة للخارجية البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعفاء دومينيك راب من حقيبة الخارجية بينما عيّن تروس وزيرة للخارجية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً "أهنئ ليز تروس على تعيينها وزيرة جديدة لخارجية المملكة المتحدة".

وتابع "أتطلع إلى العمل معها عن كثب إزاء المصالح المشتركة ولا سيما الاستقرار الإقليمي".

وفي وقت سابق من اليوم، قدم مسرور بارزاني التهاني إلى ناظم الزهاوي، وهو سياسي بريطاني من أصل كوردي، لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم في بريطانيا.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالصور | عمليات نوعية تطيح بشبكة "الدولار الأسود" وخلية مخدرات بأربيل
  23 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يهنئ الزهاوي لتعيينه وزيراً للتعليم في بريطانيا
  19:36 2021/09/15
کوردستان

حزب العمال يستهدف البيشمركة بـ3 عبوات ويوقع شهيدين وجرحى في محيط دهوك
  18:50 2021/09/15
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف