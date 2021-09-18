الدولار يحتفظ باستقراره والذهب يهوي في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- احتفظ سعر صرف الدولار اليوم السبت بالاستقرار الذي حققه في الأيام القليلة الماضية، إلا أن أسعار الذهب هوت في بورصة أربيل.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147600 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 415000 دينار
مثقال عيار 21 = 366000 دينار
مثقال عيار 18 = 316000 دينار