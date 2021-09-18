اقتصاد

الدولار يحتفظ باستقراره والذهب يهوي في بورصة أربيل

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يس
يس
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- احتفظ سعر صرف الدولار اليوم السبت بالاستقرار الذي حققه في الأيام القليلة الماضية، إلا أن أسعار الذهب هوت في بورصة أربيل.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147600 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 415000 دينار

مثقال عيار 21 = 366000 دينار

مثقال عيار 18 = 316000 دينار

 

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