جامعة سوران تفتتح مركراً لتحصين طلبتها وطاقمها التدريسي من الوباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة سوران في إقليم كوردستان الاثنين عن افتتاح مركز جديد لتحصين طلبتها وطاقمها التدريسي من وباء كورونا.

وبافتتاح المركز، بات بوسع الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس تلقي اللقاحات المضادة للوباء، فيما تفقدت وزارة الصحة المركز.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد للصحفيين، إن مركز التطعيم هو أحدث جهد يأتي لتحصين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لمواصلة سير العملية التعليمية.

وتقع سوران ضمن الحدود الإدارية لعاصمة إقليم كوردستان، لكنها وحدة إدارية مستقلة ولديها مركز تطعيم يمكن للمواطنين من خلاله تلقي لقاحاتهم بانتظام.

وبدأت الجامعات والكليات عامها الدراسي الجديد منذ مطلع الشهر الجاري، فيما عاد تلاميذ وطلبة المدارس الابتدائية والثانوية إلى مقاعدهم الدراسية منتصف هذا الشهر.

وقبل عودتهم إلى المدرسة، تم تطعيم 35 بالمئة من المعلمين ضد الفيروس.

وسجل إقليم كوردستان أكثر من 318000 حالة إصابة و5700 حالة وفاة بفيروس كورونا لغاية الآن.